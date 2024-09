Catania, scoperti due depositi di auto rubate

Due depositi di auto rubate sono stati scoperti a Catania dai carabinieri nel centro storico della città e nel quartiere Zia Lisa. Vi sono stati trovati numerosi veicoli e parti di auto risultati essere oggetto di furto: una Range Rover Sport e una Jeep Renegade e Fiat Panda, tutte rubate tra luglio a settembre. Le auto erano in garage di strutture fatiscenti e abbandonate utilizzati all’insaputa dei proprietari e chiusi con lucchetti istallati dai malviventi.

Dal gennaio dello scorso anno i militari dell’Arma hanno passato al setaccio diversi autodemolitori, officine e auto-ricambisti di Catanie e provincia, alcuni dei quali assolutamente abusivi o non perfettamente in regola, arrestando in flagranza otto persone e denunciandone 34, contestando in alcuni casi anche violazioni in materia ambientale connesse alla gestione e smaltimento di rifiuti speciali. Le autovetture recuperate sono state subito restituite ai proprietari.