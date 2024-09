Catania, scontro tra quattro auto e tre feriti sull'autostrada verso Siracusa

Paura questa mattina sull'autostrada Catania-Siracusa per un incidente. Precisamente sulla carreggiata in direzione Siracusa e all’altezza dello svincolo di Lentini, nel Siracusano, quattro veicoli si sono scontrati e sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per l’esecuzione dei rilievi e per ricostruire bene la dinamica.

Secondo quanto riferito dalla sala operativa della polizia stradale di Catania, i feriti sono stati tre, dei quali soltanto uno in codice rosso.