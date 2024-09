Dieci chili di droga nascosta in un campo agricolo, quattro arresti a Catania

Quattro giovani, di età compresa tra i 19 e i 21 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato da militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania nell’ambito di attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Militari del nucleo di Polizia economico finanziario etneo durante due perquisizioni in un fondo agricolo del rione Picanello, dove i quattro nascondevano la droga conservandola in buste e borsoni, hanno sequestrato 10 kg circa di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante due perquisizioni, le fiamme gialle hanno trovato 7,9 chilogrammi di marijuana e 1,9 chili di hashish e diversi bilancini. Secondo stime degli investigatori la droga sequestrata immessa sulle piazze di spaccio avrebbe avuto un valore di mercato di circa 80-90 mila euro.

Dopo l’attività svolta dalla guardia di finanza di Catania, il gip, su richiesta della locale Procura, ha convalidato il sequestro e gli arresti, disponendo il trasferimento in carcere dei quattro indagati.