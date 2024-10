Catania, dà fuoco a una ragazza di 26 anni: spunta un altro video in cui si vede la donna che sta acquistando l'accendino - IL VIDEO

Depositato in cancelleria il ricorso al Riesame, dall’avvocato Daniele Cugno, legale di una delle due 42enni in carcere con l’accusa di avere scaraventato della benzina addosso a una 26enne e poi dato fuoco. L’episodio è avvenuto al culmine di una lite in strada a Catania per un fidanzatino conteso da due quindicenni.

Il penalista ha presentato ricorso contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per tentativo di omicidio aggravato. Stessa iniziativa è stata annunciata per l’altra indagata, difesa dall’avvocato Dario Polizza Favarolo.

La vittima è ricoverata con la prognosi riservata per gravi ustioni sul 20 per cento del corpo nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro. Le due donne erano state fermate dalla

squadra mobile della Questura su iniziativa della Procura, provvedimento poi convalidato dal gip che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

In un secondo video, diffuso dalla Procura di Catania, si vede il momento in cui una delle donne sta acquistando l'accendino che poi è servito per dare fuoco al liquido infiammabile gettato sulla loro rivale. In quello precedente, messo a disposizione dall'autorità giudiziaria e ripreso il 26 settembre dal sistema di sorveglianza della stazione di servizio di Catania, si vedeva l'auto - una piccola utilitaria bianca - con una donna che era alla guida, con il finestrino abbassato, in attesa che il benzinaio le consegnasse una bottiglietta che aveva appena riempito di carburante.