Catania, inchiesta sull'operazione Pandora: rinviata udienza per i tre patteggiamenti e chiesto risarcimento per il Comune di Tremestieri Etneo

Le pene congrue, ma occorre aggiungere un ristoro, come risarcimento danni, in favore del Comune di Tremestieri Etneo. È la decisione del Gup di Catania, Simona Ragazzi, sul patteggiamento presentato da tre degli imputati del procedimento Pandora, nato da indagini dei carabinieri su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al Comune di Tremestieri Etneo. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 21 ottobre.

Il patteggiamento è stato richiesto dall’allora consulente del sindaco Giuseppe Puccio Monaco, assistito dal penalista Vito Pirrone, e dal professionista Paolo Di Loreto, difeso dagli avvocati Carmelo Peluso e Luigi Latino: imputati per associazione per delinquere e corruzione hanno concordato con la Procura, rispettivamente, la pena a due anni e nove mesi e a tre anni e sei mesi di reclusione. Per il Gup non è sufficiente: occorre prevedere un risarcimento danni. Lo ha già fatto il terzo imputato, accusato di corruzione: l’ex consigliere comunale Mario Ronsisvalle che, assistito dagli avvocati Walter Rapisarda e Salvo Sterlino, ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione, pena sospesa, e un ristoro di 20mila euro per il Comune di Tremestieri Etneo. Nei confronti di Ronsisvalle il gup Ragazzi ha successivamente disposto la revoca dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto.