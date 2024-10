Catania, spaccio a conduzione familiare: due arresti

Girava su uno scooter con la droga nel vano sotto la sella e tanta altra ne custodiva in casa. E’ la vicenda di un uomo di 26 anni e di sua sorella di 23 arrestati dalla polizia a Catania per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo sostanza stupefacente. Insospettiti dall’atteggiamento del 26enne, alla guida del suo motociclo, gli agenti hanno deciso di seguirlo fino alla centralissima piazza Stesicoro, dove, intimando l’alt, lo hanno fermato per un controllo. Nel corso degli accertamenti, fin da subito, l’uomo si è mostrato alquanto nervoso e per questo i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione personale, poi estesa al veicolo.

Sotto la sella dello scooter c'erano due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi, nonchè 40 euro in tasca e, ben occultata negli slip, la somma di 400 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. A quel punto l’attenzione dei poliziotti si è rivolta all’abitazione del giovane per il sospetto che potesse nascondere ulteriore sostanza stupefacente oltre quella, già ragguardevole, rinvenuta durante il controllo in strada. Raggiunto il luogo dell’abitazione, nei pressi di piazza Montessori, gli agenti si sono immediatamente accorti di una donna affacciata al balcone, successivamente identificata per la sorella 23enne del fermato. La stessa, intuito che il fratello era in compagnia della polizia, è rientrata rapidamente cercando di anticipare gli agenti e mettendo in atto un maldestro tentativo di nascondere una parte della droga tenuta in casa.