Tenta di abusare dell'ex moglie, la donna viene salvata dai figli: arrestato a Catania

A Catania un 51enne, in stato di ebbrezza, ha aggredito la ex compagna 56enne con l’intenzione di violentarla e poi l’ha chiusa in camera da letto. La vittima è riuscita a sfuggire all’ex grazie all’intervento dei due figli poco più che maggiorenni e poi ha chiesto aiuto alla polizia, che ha arrestato l’uomo per tentata violenza sessuale. L’uomo su disposizione del pm di turno è stato condotto in carcere. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la sua custodia in carcere.

L’aggressione è avvenuta in casa della ex moglie che, nonostante il passato violento, per amore dei figli ospitava l’uomo, in passato condannato per maltrattamenti, porto e detenzione di armi e munizioni e traffico di sostanze stupefacenti. I figli non in erano in casa. L’uomo ha fatto delle avance alla donna, e al rifiuto di un rapporto sessuale, l’avrebbe colpita più volte alla testa.