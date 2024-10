Due tunisini fuggono in auto e speronano auto della polizia, espulsi e collocati al centro di permanenza per i rimpatri di Catania

Alla vista degli agenti l’auto è partita a grande velocità. Ne è scaturito un inseguimento, nel quale è intervenuta una terza pattuglia. La corsa è proseguita fino al punto in cui il conducente della Opel ha innescato uno scontro con la Volante che lo seguiva, per poi carambolare contro un palo della luce ed un muro di recinzione. Conducente e passeggero sono stati fatti immediatamente scendere dal mezzo e bloccati dagli agenti.

Due cittadini tunisini sono stati espulsi da Padova e collocati al Cpr (centro di permanenza per i rimpatri) di Catania dopo essere stati fermati al termine di un inseguimento in auto con la polizia nella zona Stanga, scaturito da un tentativo di furto e terminato con uno speronamento della vettura di servizio.

Durante gli accertamenti è emerso che il guidatore era senza patente e guidava in stato di ebbrezza; il veicolo è risultato di proprietà di un cittadino straniero. In Questura sono stati identificati un 27enne e un 43enne tunisini senza fissa dimora, irregolari e con precedenti per stupefacenti, invasione di terreni ed edifici, furto, ricettazione ed immigrazione clandestina. Sono invece risultati estranei alla «spaccata» al bar da cui era scaturito l’episodio. Sono infine stati collocati con provvedimento del Questore di Padova, Marco Odorisio, presso il Cpr di Catania, ai fini del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.