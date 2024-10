È in gravissime condizioni una donna di 62 anni accoltellata dal figlio con una decina di fendenti. La vittima si era rifiutata di consegnargli i soldi per acquistare il crack. Il trentaduenne è stato arrestato dalla polizia delle volanti in flagranza di reato per tentato omicidio: l'episodio si verificato in un palazzo del quartiere Cibali, davanti al fratellastro di 24 anni. La donna è ricoverata all’ospedale Garibaldi Centro.