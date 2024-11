Due trentenni romeni sono stati arrestati a Catania dalla polizia dopo che si erano introdotti nei locali di un ex cementificio di via Domenico Tempio per rubare.

Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione del personale dell’istituto di vigilanza The Guardian. I due romeni, su disposizione del pm di turno, sono stati posti agli arresti domiciliari.