Catania, la guardia costiera sequestra 400 chili di pesce

Oltre 400 chili di prodotti ittici di varie specie destinate alla vendita locale e risultati privi della necessaria etichettatura idonea ad identificare il

prodotto e tracciarne la provenienza sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Catania in una rivendita all’ingrosso di Riposto. Il trasgressore è stato sanzionato per 1.500 euro per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici. I prodotti erano conservati

in due distinte celle frigorifero.

Parte dei prodotti sequestrati, circa 90 chili di fresco, dopo un accertamento sanitario da parte dei medici veterinari della locale Asp, è stata dichiarata idoneo al consumo umano e donato in beneficienza. La restante parte, il 'congelatò, è stato dichiarato non idoneo al consumo umano ed avviato alla

distruzione a carico del trasgressore.