Maltempo in Sicilia, ad Acireale esonda un torrente: le strade diventano fiumi

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, stanno intervenendo con squadre inviate dai distaccamenti di tutta la provincia nella zona dell'acese dove avverse condizioni meteo e forti piogge hanno allagato strade e fatto esondare torrenti.

Gli interventi effettuati hanno riguardato principalmente il soccorso di diverse persone in difficoltà rimaste all'interno delle proprie autovetture, allagamenti, danni d'acqua e problemi strutturali.

Tra le situazioni più critiche, allagamenti in Via San Piero Patti ad Acireale, dove é esondato un torrente, e stanno operando i vigili del fuoco sommozzatori del Nucleo di Catania, in via Cristoforo Colombo, ed a Capo Mulini dove i corsi d'acqua sono attentamente monitorati.

Impegnate sul territorio e nelle frazioni di Acireale, squadre provenienti dai distaccamenti di Acireale, Catania Nord, Palagonia, Maletto. Decine, al momento, gli interventi di soccorso effettuati e quelli in corso.

