Due giovani arrestati a Catania dopo un inseguimento, avevano droga in casa

Due giovani, di 20 e 23 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Catania dopo aver forzato un posto di blocco in piazza Europa, rischiando peraltro di investire uno degli agenti. Inseguiti, hanno perso il controllo dell’auto in prossimità del viale Mediterraneo e sono stati bloccati mentre tentavano di fuggire a piedi. Devono rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza pubblico ufficiale.

Nella loro auto i poliziotti hanno trovato alcuni trita erba e circa 1.000 euro in contanti. Durante una perquisizione in casa del 23enne sono stati trovati 330 grammi di marijuana. In casa del 20enne sono stati sequestrati 13 grammi di marijuana.