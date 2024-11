Sono stati sequestrati 850 grammi di marijuana a Catania dalla polizia durante un controllo effettuato con il cane antidroga Maui in via Capo Passero.

La sostanza stupefacente era stata nascosta in una cavità della facciata di un condominio. La droga trovata è stata sequestrata a carico di ignoti, ma sono in corso accertamenti per risalire all’identità degli spacciatori.