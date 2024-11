Scoperto a Catania un deposito di gruppi ottici Fiat 500X rubati

Un deposito di gruppi ottici per Fiat 500X rubati è stato scoperto a Catania dalla polizia nel garage di via Capo Passero di un 27enne che è stato denunciato per ricettazione. Quanto ritrovato è stato preso in custodia dagli agenti del commissariato di Nesima, dove i cittadini che hanno denunciato il furto di gruppi ottici corrispondenti a quelli ritrovati possono recarsi per un eventuale riconoscimento, previo appuntamento telefonico al numero 095-7581311.