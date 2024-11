Escrementi di topi in un ristorante di Acicastello, chiuso dal Nas

Gravi carenze igieniche sono state riscontrare dai carabinieri del Nas in un ristorante del lungomare dei Ciclopi di Acicastello, dove hanno sequestrato cento chili di prodotti alimentari. L’attività è stata sospesa (Catania).

Il titolare è stato denunciato per la somministrazione ai clienti di cibi in cattivo stato di conservazione. I militari gli hanno intimato di effettuare entro sei mesi, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione ed eliminare le criticità strutturali riscontrate.

I militari hanno trovato nei locali sporco non rimosso da tempo e residui di cibo sotto i piani di lavoro. Evidenziata la presenza di crepe e fori sui muri e di una zanzariera della finestra del deposito di cibo divelta così da non impedire efficacemente l’ingresso di animali infestanti come blatte e roditori.

Nel vano deposito alimenti sono stati trovati escrementi di roditori sugli scaffali ed una blatta morta in un contenitore di farina lasciato aperto. La presenza di insetti è stata rilevata anche sotto alcune mensole e in un altro vano deposito nel laboratorio di cucina.