Rompe il finestrino di un'auto e cerca di rubare gli oggetti dentro la vettura, colto in flagranza dai carabinieri di Catania IL VIDEO

Nel quartiere Centro, il Nucleo Radiomobile di Catania ha sventato il furto di alcuni effetti personali contenuti nell’autovettura di un 25enne catanese, arrestando in flagranza un 50enne catanese.

Mancava poco alla mezzanotte quando il ladro, dopo aver infranto il finestrino di una Fiat Panda, era entrato nell’abitacolo per rovistare tra i sedili, nel portaoggetti e sul divano posteriore, scegliendo con calma ciò che gli serviva e nascondendolo in una scatola. Poi, come se nulla fosse, l’uomo si stava allontanando, ignaro, però, che un coscienzioso cittadino, che aveva assistito a tutta la scena, aveva subito chiamato il numero di emergenza 112 per riferire quanto appena visto, fornendo agli operatori della Centrale operativa anche una dettagliata descrizione dell’abbigliamento da lui indossato.

Immediata dunque, la sinergia operativa tra Centrale e pattuglie, e in una manciata di minuti due equipaggi erano già sul posto. Qui, i carabinieri si sono suddivisi i compiti e, mentre una pattuglia ha avviato gli accertamenti necessari per risalire al proprietario del veicolo, l’altra, dopo una brevissima ricognizione d’area, ha rintracciato e fermato il ladro che, a piedi, stava trasportando la grossa scatola contenente la refurtiva.