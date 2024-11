Operazione di controllo a Catania, trenta multe per oltre diecimila euro

Trenta sanzioni per oltre 10mila euro per gravi infrazioni al codice della strada, soprattutto per guida senza casco, divieto di sosta, mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente, sono state comminate a Catania dalla polizia e dai vigili urbani durante un’operazione di controllo disposta dal questore Giuseppe Bellassai.

In via Vescovo Maurizio è stato effettuato un posto di controllo al fine di accertare l’utilizzo del casco protettivo da parte degli studenti di un vicino istituto scolastico. Il servizio, che ha interessato diverse zone della città, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, ha visto impegnati agenti del commissariato Borgo Ognina, del reparto Prevenzione crimine Sicilia Orientale, della Polizia stradale e Polizia locale. Sono stati identificati e controllati 150 veicoli e oltre 230 persone.

I controlli hanno riguardato anche i lavavetri di via Vincenzo Giuffrida e i parcheggiatori abusivi che esercitano la loro attività nella zona del lungomare. A Picanello sono stati controllati 8 esercizi commerciali, due dei quali sono stati sanzionati per l’occupazione abusiva del suolo pubblico. In particolare una rivendita di prodotti ittici e una ambulante di frutta e verdura. In via Villa Glori, gli agenti, insieme a personale della società elettrica Enel, hanno controllato un chiosco - bar denunciando il gestore per furto di energia elettrica tramite un contatore inattivo, attivato illegalmente e allacciato alla rete pubblica.