I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato un 51enne di Aci Catena per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione militari dell’Arma hanno sequestrato, complessivamente, 64 dosi di crack e 16 di cocaina. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per lui la misura cautelare in carcere.