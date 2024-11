A Catania un gioielliere di 43 anni è stato rapinato stamane in via Giacomo Leopardi da due malviventi armati che si sono fatti consegnare uno zaino con gioielli e hanno poi sparato due colpi di pistola, uno in aria, un altro contro la vittima ferita a un ginocchio. I due sono poi fuggiti. Il gioielliere, ferito in maniera non grave, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cannizzaro. Sul posto è giunta la polizia, che ha recuperato due bossoli.