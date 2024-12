Hashish, cocaina e marijuana in casa: un arresto a Mazzarrone

A Mazzarrone (Catania) i carabinieri hanno arrestato un 19enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Controllato mentre viaggiava in compagnia di un 21enne alla guida di una Honda CR-V, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. In casa poi i militari gli hanno sequestrato 75 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana, circa 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale occorrente per il confezionamento della droga in singole dosi e 690 euro ritenuti i guadagni dell’attività di spaccio.

Il 19enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto. Droga e denaro sono stati sequestrati.