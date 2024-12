Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un 53enne per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie e della figlia, di 26 anni. Era stata quest’ultima a chiamare il 112 per segnalare l’ennesimo episodio di violenza nei confronti della madre da parte del padre che aveva picchiato la figlia prima dell’arrivo della polizia. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere.