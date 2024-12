Catania, maxi controlli al mercato dell'agroalimentare: sequestri e multe per oltre 5 mila euro

Non era ancora l’alba quando i carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, assieme agli specialisti catanesi del Nucleo Anti Sofisticazione Nas, a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro Nil e i colleghi del Nucleo Investigativo di Polizia ambientale agroalimentare e forestale Nipaaf hanno fatto accesso all’interno dei Mercati Agro Alimentari Sicilia Maas, ispezionando ben 9 ditte. Il Maas è centro agroalimentare e snodo logistico della città di Catania, che ospita e gestisce i mercati all’ingrosso di ortofrutta e prodotti ittici che vengono venduti ai singoli commercianti e, dunque, i consumatori ritrovano sulle loro tavole o nei ristoranti.

In tale contesto, i carabinieri hanno sequestrato più di mezza tonnellata di pesce messo in vendita da un grossista 25 catanese, perchè privo di tracciabilità, sprovvisto delle indicazioni relative al «percorso» del pesce, dalla sua cattura fino all’arrivo presso il punto vendita. Oltre al sequestro di tutto quel pescato non tracciato, al titolare è stata elevata una sanzione di 1500 euro. Durante l’attività ispettiva presso una seconda attività commerciale, riconducibile ad un 40enne di Valverde, i carabinieri hanno accertato che tutti e 4 i lavoratori presenti erano privi di contratto e non registrati, quindi in nero. Inoltre, il titolare non li aveva sottoposti nemmeno alla prevista sorveglianza sanitaria. L’imprenditore è stato denunciato e sanzionato anche con un’ammenda di quasi 1500 euro, con recupero di contributi Inps ed Inail per 3.200 euro, e la sua attività è stata sospesa fino a quando non provvederà alla regolarizzazione della posizione lavorativa degli impiegati.