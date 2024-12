Crack e proiettili nel comodino, arrestato uno spacciatore e denunciato un minorenne a Catania

I militari del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 49 anni e denunciato un minorenne di 17 anni perché responsabili, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nonché, solo per quest’ultimo, di detenzione abusiva di munizionamento comune.

L’ operazione è frutto di una preliminare e meticolosa attività info investigativa, in particolare nell’area dello storico e popoloso quartiere del Fortino. Sono state effettuate perquisizioni nell’abitazione del minorenne, condivisa con i genitori. In un cassetto del comodino della sua camera da letto, i carabinieri hanno scovato una calza contenente 3 grammi di crack e un ulteriore involucro di carta con 10 cartucce calibro 9x21.

Altre pattuglie dell’Arma, contestualmente, hanno fatto accesso presso l’abitazione del 49enne, in via Acquedotto Greco, trovando quasi subito riscontro alle notizie che lo descrivevano come attivissimo spacciatore. Al riguardo, la presenza di due dosi di marijuana e di una grande quantità di bustine per il confezionamento, rinvenute sopra il tavolo della cucina, lasciava sospettare, agli

investigatori, che dentro quell’abitazione vi fosse qualcosa di più corposo. In effetti, su un armadio avvolto nel cellophane, gli operanti hanno trovato circa mezzo chilogrammo di marijuana sfusa, ulteriori 43 dosi della medesima sostanza stupefacente già confezionate per la vendita al dettaglio, nonché un bilancino di precisione.