Perdita di gas a Catania, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 18 appartamenti

Una fuga di gas da due mansarde ieri in via Guardia della Carvana a Catania ha costretto a far evacuare 18 appartamenti di un residence e gli abitanti di un condominio adiacente da parte dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i luoghi.

Ad intervenire, con appositi motoventilatori antideflagranti, sono state diverse squadre dei pompieri insieme alla squadra speciale Nbcr ed alle squadre dei Distaccamenti Nord e Sud. Sul posto anche personale dell’azienda fornitrice del gas e la polizia locale.