Paternò, sassaiola degli ultras: tre Daspo

Sono stati individuati dalla polizia di Stato i tre ultras del Paternò Calcio che, lo scorso 1 settembre, si sono resi responsabili di una vera e propria sassaiola contro il minivan con a bordo i tifosi della squadra avversaria, la Nuova Igea Virtus, giunti in città per assistere all’incontro di Coppa Italia di Serie D. Alcuni tifosi del Paternò si erano appostati nei pressi di un bar, nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo Falcone-Borsellino, per attendere il minibus dei tifosi della squadra ospite e avevano cercato di ostacolarne l’arrivo allo stadio, intralciando, con i loro mezzi, anche la circolazione stradale.

Dopo avere accerchiato il mezzo, alcuni ultras avevano iniziato una vera e propria sassaiola contro il minivan, colpendolo con tubi ferrati utilizzati per mandare in frantumi il finestrino dello sportello lato conducente, creando grande preoccupazione per i passeggeri. Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno immediatamente avviato le indagini. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i poliziotti hanno individuato tre ultras che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato e possesso e lancio di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Per le gravi condotte tenute proprio in occasione della competizione sportiva, il Questore di Catania ha emesso i provvedimenti di Daspo nei confronti dei tre ultras, a seguito dell’attività istruttoria esperita dalla Divisione anticrimine della questura.