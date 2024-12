Cento grammi di cocaina in casa, pusher arrestato a Catania

Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 23enne pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione in un locale in suo uso, nel rione Picanello, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato una pietra di cocaina del peso complessivo di 100 grammi e 200 euro, ritenuti provento della vendita di droga. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.