Tribunale di Catania, il diritto alla difesa gode di immunità giudiziaria: le affermazioni anche se offensive non sono sanzionabili

Le affermazioni di una parte, anche se astrattamente offensive, non sono sanzionabili, in virtù di una speciale causa di non punibilità: quella che spetta all’avvocato, se le sue parole, in ipotesi offensive, «concernono l’oggetto della causa», come recita l’articolo 598 del codice penale. Lo ha ribadito la terza sezione civile del Tribunale di Catania che ha condannato al pagamento delle spese legali, fissate in 80mila euro, il figlio di un ricco signore deceduto che si era ritenuto diffamato da un atto difensivo e aveva citato in giudizio il legale e tre suoi assistiti chiedendo la loro condanna a 200mila euro.

Il procedimento era stato spostato in sede civile dopo che il Gip, rigettando un’opposizione del querelante, aveva chiuso quello penale accogliendo la richiesta di archiviazione del fascicolo per diffamazione avanzata dalla Procura e sostenuta dai legali degli indagati, rilevando che «le espressioni censurate appaiono senza alcun dubbio funzionali alle difese degli indagati».