Scivola tra frangiflutti del porto a Capomulini: salvato dai vigili del fuoco

Un uomo di 68 anni che nella frazione acese di Capomulini era scivolato in una fessura profonda tra i frangiflutti in cemento del porto è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco. È accaduto ieri ma è stato reso noto solamente oggi. Per il soccorso è stato

necessario l’intervento del personale dei pompieri specializzati in Tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), una squadra altamente qualificata per operazioni di soccorso in ambienti difficili come quelli rocciosi, fluviali e marini.

I soccorritori, dopo aver raggiunto l’uomo, sono riusciti a estrarlo con l’ausilio di una barella speciale «Toboga», un dispositivo utilizzato per il trasporto sicuro di persone in situazioni di emergenza. L’uomo è stato quindi affidato al personale medico del 118 per le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, l’uomo ha riportato alcune escoriazioni e, sebbene le sue condizioni non sembrino gravi, sono ancora in fase di accertamento. Il 68enne è stato immediatamente trasferito in ospedale per ulteriori esami.