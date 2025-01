Ustionato al viso dal petardo finisce in codice rosso a Catania: tra i feriti pure una bimba di 3 anni

Diversi accessi al ponto soccorso, a causa dello scoppio dei «botti» della notte di Capodanno, sono stati registrati nelle scorse ore nell’azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania, il cui personale è stato fortemente impegnato nelle visite specialistiche e negli esami strumentali.

È stato ricoverato al Centro grandi ustioni in codice rosso un 50enne di Bronte che ha subìto un’ustione al volto causata dalla fiammata di un petardo. L’uomo, vigile e cosciente, è nel complesso in buone condizioni.

Un 25enne di Catania, in codice giallo per un trauma facciale, con ferite al naso e al viso, è stato fino a stamattina al trauma center dove è stato sottoposto agli approfondimenti del caso. Nella tarda serata, un 38enne della provincia era stato trattato al pronto soccorso per la ferita procuratasi a un dito di una mano.

Gli specialisti di chirurgia plastica sono intervenuti su un 21enne di Lentini con ferita alla mano sinistra con perdita di sostanza.