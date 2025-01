In un pub con la droga, barman arrestato per spaccio a Catania

Un barman 34enne è stato arrestato a Catania dalla polizia perché sorpreso in possesso di alcuni grammi di marijuana mentre stava per cominciare il turno di lavoro in un pub della zona della Pescheria. A fiutare la droga, alcune dosi pronte per la vendita che teneva in uno zaino, sono stati i cani-poliziotto Maui e Ares. Gli agenti della squadra volanti e delle unità cinofile della Questura sono intervenuti dopo la segnalazione alla sala operativa di una presunta attività di spaccio all’interno del locale, nella zona della Pescheria.

Durante una perquisizione in casa del 34enne i cani-poliziotto hanno fiutato altri 300 grammi della stessa sostanza stupefacente che erano tenuti in frigo. Sequestrato anche inoltre materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Il pm di turno ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari in attesa di convalida da parte del Gip.