Quindici chilogrammi di prodotti dolciari privi di tracciabilità sono stati sequestrati in una macelleria con annesso panificio di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, dai carabinieri, che hanno comminato alla titolare, risultata in regola per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico sanitarie, una sanzione amministrativa. Il controllo è stato effettuato dai militari della locale stazione e dal Nas.