Pedopornografia, arrestato un imprenditore a Catania

Arrestato dal centro operativo di sicurezza cibernetica della polizia postale, un imprenditore di 43 anni, residente a Catania, trovato in possesso in flagranza, di ingente materiale pedopornografico. L’indagine trae origine da attività investigative svolte dal C.O.S.C. di Catania, e in particolare da monitoraggi della rete finalizzati al contrasto della pornografia minorile.

Centinaia sono state le immagini e i video di pornografia minorile, con vittime in età infantile, rinvenuti nel corso della perquisizione informatica. Il materiale sequestrato è oggetto di ulteriore e approfondita analisi investigativa. Il gip del Tribunale di Catania ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari.