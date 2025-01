Catania, ventenne fugge da un controllo di polizia e investe un agente

Un agente di polizia ha riportato la frattura di una mano dopo che un ventenne lo ha investito con uno scooter nel tentativo di fuggire durante un controllo nel rione Picanello di Catania. La moto si è schiantata contro la volante danneggiandola. Il giovane ha tentato la fuga a piedi, ma è stato inseguito e bloccato da un agente, che il 20enne ha più volte colpito nel tentativo di liberarsi. Il giovane è stato poi bloccato con l’aiuto di altre pattuglie delle volanti della questura arrivati sul posto e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il secondo agente ha riportato delle

contusioni in varie parti del corpo giudicate guaribili in cinque giorni.

Il ventenne era a bordo di uno scooter fermato dalla pattuglia delle Volanti della Questura di Catania nel rione Picanello. Il capo pattuglia, sceso dall’auto, gli ha, quindi, chiesto di esibire i documenti e di aprire il vano porta caschi per ispezionare il mezzo. A quel punto il giovane ha accelerato e per guadagnare la fuga ha investito l’agente.