Maltempo, il sindaco di Acireale fa la conta dei danni: ferito anche un vigile urbano

Il giorno dopo l’ultima allerta meteo ad Acireale si procede alla conta dei danni e alla verifica del territorio. «Dopo il violento temporale di ieri, accompagnato da forte raffiche di vento e da persistenti mareggiate - afferma il sindaco Roberto Barbagallo - oggi siamo in giro sul territorio per rimuovere i detriti e ripulire, verificare i danni e per intervenire qualora emergessero pericoli. Esorto tutti alla prudenza e vi chiedo di segnalare eventuali danni o pericoli. La situazione più critica si è registrata nelle frazioni a mare e sulle strade abbiamo contato diversi pali e alberi sradicati e tettoie divelte. La cosa più importante è che non ci siano stati feriti, perché i cittadini hanno capito che quando scatta il sistema dell’allerta devono evitare di stare in strada. Anzi un ferito c’è stato, per fortuna in modo lieve - sottolinea il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo - un vigile urbano che prestava servizio. Per fortuna è solo una contusione, ma dobbiamo sempre ricordare di ringraziare forze dell’ordine, Protezione civile e volontari che in qualunque condizione meteo lavorano per la nostra sicurezza».