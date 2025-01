Rubavano alcolici nei supermercati nel Catanese, due arresti

In due mesi, tra l’ottobre ed il novembre del 2024, in cinque occasioni avrebbero rubato bevande alcoliche per un valore complessivo di diverse centinaia di euro dagli scaffali di tre supermercati tra Paternò, Biancavilla e Misterbianco, nel Catanese, dopo aver rimosso i dispositivi anti-taccheggio. È quanto contesta la Procura della Repubblica di Catania a due persone, Vincenzo Bauso, di 48 anni, Alfio Branchina, di 33, arrestate stamane a Biancavilla dai carabinieri su disposizione della Procura etnea per rapina e furto aggravato ed ora rinchiuse nel carcere catanese di Piazza Lanza. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania.

Le indagini, scattate dopo le denunce presentate dalle vittime, si sono avvalse dell’esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali, che avrebbero ripreso gli indagati mentre nascondevano le bottiglie sotto gli indumenti. In un’occasione, dopo essere stati scoperti dal personale addetto alla vigilanza, i due avrebbero usato frasi intimidatorie per convincerli a farli allontanare. In un’altra occasione avrebbero preso a schiaffi l’addetto al box office di un supermercato causandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.