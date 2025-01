«Dalla Regione ci hanno garantito che avrebbero portato in giunta la possibilità di attivare il Contributo autonomo per sistemazione, un assegno mensile della durata di due mesi, da destinare alle famiglie che non hanno più "autonomia dell’alloggio». Lo ha dichiarato il sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, in conferenza stampa insieme al Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, a Palazzo Minoriti.