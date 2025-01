Catania, diciannovenne arrestato: aveva 82 proiettili nascosti in casa

Un diciannovenne è stato arrestato a Catania dalla polizia perché in casa aveva 82 proiettili. Ai poliziotti ha anche detto di aver gettato al loro arrivo oltre 160 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento in un cortile dell’abitazione. La droga e tutto il materiale sono stati sequestrati. Il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice

ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.