Lavori in autostrada, chiude lo svincolo di Caltanissetta

Nell’ambito dei lavori di ammodernamento a quattro corsie della strada statale 640, a partire dal 31 gennaio è previsto il completamento dello svincolo di Caltanissetta con l’autostrada A19 Palermo-Catania, attualmente aperto in configurazione provvisoria. Lo dice l’Anas.

È prevista, in particolare, la demolizione dell’attuale rampa provvisoria di immissione sull’autostrada in direzione Catania dalla SS 640 e la successiva ricostruzione nella sua configurazione definitiva, in continuità con la carreggiata destra del viadotto Salso in costruzione.

L’esecuzione dei lavori è stata programmata, a partire dal prossimo 31 gennaio con una durata di due mesi, prevedendo la chiusura della rampa di immissione sull’autostrada in direzione Catania dalla SS 640, continua Anas.

Durante questo periodo gli utenti provenienti dalla SS 640 e diretti sull’A19 verso Catania dovranno immettersi sull’autostrada in direzione Palermo e fare inversione di marcia allo svincolo Ponte Cinque Archi con un incremento di percorso di 10 km.