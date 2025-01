Catania, Anm: «Noi come i metalmeccanici? Se la frase è vera è imbarazzante»

«Un rappresentante del Governo, presente in platea alla cerimonia al Palazzo di Giustizia di Catania, sembrerebbe aver apostrofato la protesta pacifica dei magistrati del distretto con le seguenti parole: ''che vergogna, come i metalmeccanici''». Lo scrive in una nota la giunta esecutiva sezionale dell’Associazione nazionale magistrati sottolineando il «carattere tristemente classista e discriminatorio di tali parole che, se realmente pronunciate, si commenterebbero da sole». L’Anm di Catania rammenta che «non c’è e non ci dovrà mai essere nessun imbarazzo nel difendere l’assetto democratico dei rapporti tra poteri come consacrato nell’attuale Costituzione, quella Costituzione - aggiunge l’Anm di Catania - che, lo ha ricordato oggi anche il presidente di questa Giunta nel suo intervento, è anche il testamento morale dei tanti italiani che hanno sacrificato la loro vita per la democrazia».

Nella nota la giunta esecutiva sezionale dell’Associazione nazionale magistrati di Catania «ringrazia pubblicamente i tanti magistrati e cittadini che si sono oggi uniti all’iniziativa di protesta messa in atto durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario al Palazzo di Giustizia» del capoluogo etneo. «La saggezza e la lungimiranza delle parole del presidente della Corte di appello e del procuratore generale - si legge nel documento dell’Anm - ci ricordano, ora più che mai, che non si poteva e non si può tacere di fronte a riforme che rischiano di compromettere il nostro sistema democratico. Un sentito grazie, dunque, a tutti coloro che oggi hanno voluto testimoniare l’importanza di questi valori, qui a Catania come in tutti gli altri distretti giudiziari d’Italia».