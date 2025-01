Deruba il parroco che gli offre un lavoro, denunciato a Catania

Chiede un aiuto in denaro al parroco che gli offre un lavoro come operaio per sistemare la facciata della chiesa. Lui accetta ma qualche giorno dopo si introduce nella sagrestia, rovista nel borsello del sacerdote, ruba 300 euro e fugge. È quanto i carabinieri del comando provinciale di Catania contestano ad un uomo di 37 anni, che è stato denunciato per furto.

A denunciare l’accaduto è stata la vittima, parroco in una chiesa nei pressi di piazza Cavour. Ai carabinieri ha raccontato di avere ricevuto alcuni giorni prima la visita di un uomo che, lamentando difficoltà economiche, gli aveva chiesto un aiuto in denaro. Il sacerdote, comprendendo il suo stato di disagio, gli avrebbe offerto una fornitura di generi alimentari, offerta che l’uomo avrebbe rifiutato continuando a chiedere esclusivamente denaro. Nonostante tutto il parroco avrebbe proposto all’uomo di farlo lavorare insieme ad altri operai ai quali aveva commissionato lavori di rifacimento della facciata della chiesa aggiungendo che sarebbe stato ricompensato con una somma di denaro, proposta questa accettata dall’uomo, che gli aveva lasciato anche il proprio recapito telefonico.