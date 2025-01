Sequestrati 15 chili di droga a Catania, il pusher nascondeva anche la pericolosa Wax in camera da letto e in garage IL VIDEO

Un bazar della droga è stato scoperto dalla polizia a Catania. Era gestito, secondo l’accusa, da un pusher 26enne che è stato arrestato perché trovato in possesso di 15 chili di sostanza stupefacente, tra marijuana, hashish e la nuova e pericolosissima Wax, un concentrato di hashish che si presenta come se fosse cera d’api.

La parte più consistente della droga è stata trovata nel rione Picanello da agenti delle volanti della Questura con il supporto della squadra cinofili e grazie al fiuto del cane Maui. Durante una perquisizione nell’abitazione del 26enne, che aveva il garage in affitto da tre mesi, i poliziotti, nella sua stanza da letto, hanno sequestrato quasi 800 grammi di marijuana, 1,2 kg di hashish, 250 grammi di Wax, 75 sigarette elettroniche contenenti Thc di importazione, varie bustine contenenti infusi alla cannabis, oltre a materiale per confezionare la droga.

In un successivo controllo nel garage, gli agenti hanno all’interno di un’auto 13 grosse buste contenenti 11 kg di marijuana, 1 kg di hashish e 750 grammi di Wax. Tutta la droga rinvenuta, circa 15 chili, per un valore sul mercato di circa 180mila euro, è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria e del laboratorio della polizia scientifica per essere analizzata. Al termine dell’attività condotta dalla squadra volante della Questura di Catania, l’uomo è stato arrestato e su disposizione del pubblico ministero di turno è stato accompagnato nella casa circondariale di Piazza Lanza.