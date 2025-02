Tragico impatto a Catania: un uomo di 58 anni alla guida di una Smart perde la vita nella zona industriale

Un tragico incidente si è verificato questa mattina all’alba (1 febbraio) nella zona industriale di Catania, nei pressi di via Angelo Aiello, non lontano dall’aeroporto di Fontanarossa. A scontrarsi violentemente sono state due auto, tra cui una Smart, il cui conducente ha perso la vita sul colpo.

L'impatto è stato devastante: la Smart è finita in una scarpata, mentre l’altro veicolo è rimasto sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il conducente della Smart, un uomo di 58 anni, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Gli occupanti dell'altra auto, due persone, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Presenti anche i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l’area e prestare i primi soccorsi.