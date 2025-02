Incidente mortale sulla Statale 284, Occidentale Etnea: perde la vita un motociclista

Un tragico incidente si è verificato lungo la strada statale 284 “Occidentale Etnea”. Un motociclista ha perso la vita all’altezza del km 38,000, nel territorio di Santa Maria di Licodia. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

A seguito dell’impatto, il tratto interessato è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni, con deviazioni attivate su percorsi alternativi. Questo per consentire il deflusso del traffico.

Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate sia nei rilievi del caso sia nelle operazioni di rimozione dei detriti e ripristino della normale viabilità.