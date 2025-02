Rapina un centro scommesse e fugge facendo l'autostop, arrestato a Misterbianco

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un uomo di 58 anni pregiudicato per rapina aggravata. L’uomo è stato catturato, mentre faceva l’autostop in strada per tornare a casa, dopo che, con cappuccio calzato e uno scaldacollo sollevato fino al naso, aveva assalito un centro scommesse del paese etneo. Simulando di avere un’arma in tasca si era fatto consegnare i soldi che erano custoditi in una cassaforte, 540 euro. La somma è stata trovata nelle tasche dell’uomo che è stato arrestato e portato in carcere. Il provvedimento è stato poi convalidata dall’autorità giudiziaria.