Due chili e mezzo di cocaina in auto: scatta un arresto a Catania

Circa 2 chili e mezzo di cocaina in auto: li hanno trovati i finanzieri del Comando Provinciale di Catania a bordo un’autovettura nella zona di S. Gregorio condotta da un calabrese di origini reggine. Gli operanti si sono insospettiti per l’andatura anomala dell’auto che, alla vista dei finanzieri, ha prima rallentato e poi tentato di cambiare strada.

Fermato per un controllo, la reazione nervosa del guidatore ha convinto le fiamme gialle a effettuare una perquisizione di iniziativa dell’interessato e del mezzo, che durante l’ispezione ha mostrato alcune parti smontate e poi rimontate.

La droga era in un doppiofondo accessibile da una portiera: c'erano due panetti del peso complessivo di circa 2,5 kg di cocaina. Il conducente è stato trovato in possesso anche di un tirapugni e di 250 euro in contanti. Sul mercato della droga, la cocaina avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 500.000 euro. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.