Esplosioni pericolose sull'Etna, tre Comuni vietano l'avvicinamento al fronte lavico

L’attività eruttiva dell’Etna ha spinto i sindaci di Adrano, Biancavilla e Belpasso a vietare l’avvicinamento al fronte lavico, accogliendo le indicazioni del capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina. La decisione è stata presa per il rischio di esplosioni idro-magmatiche, fenomeno generato dall’interazione tra lava e neve, che può causare violente deflagrazioni con una gittata che varia da decine a centinaia di metri. Un grave pericolo soprattutto per i turisti che hanno raggiunto a piedi la Bocca Nuova da dove è partita.

Il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha firmato un’ordinanza urgente che impone il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dal fronte lavico su tutto il territorio comunale. Inoltre, prevede l’obbligo per le guide escursionistiche autorizzate di sospendere immediatamente le attività in presenza di fenomeni vulcanici, anche in assenza di ricadute di cenere o scorie.

“Ho ritenuto necessario emanare un’ordinanza urgente per garantire la sicurezza pubblica. Il nostro vulcano ci offre uno spettacolo straordinario, ma non possiamo ignorare i rischi. Ho visto persone troppo vicine al fronte lavico, persino sciare in prossimità della lava. Il rischio principale è rappresentato dalle esplosioni causate dall’incontro tra lava e neve, che possono generare pericolosi proiettili incandescenti”, ha dichiarato Caputo.