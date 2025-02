Catania, vigile urbano ha infarto dopo avere fatto multe

Un vigile urbano, ultrasessantenne, si è accasciato al suolo per un infarto al miocardio dopo che aveva multato delle auto in sosta in via Gabriele D’Annunzio a Catania mentre gli automobilisti

sanzionati protestavano.

Personale del 118 lo ha soccorso e portato, con un ambulanza scortata da una pattuglia della polizia locale, al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove sarebbe stato sottoposto ad angioplastica.

In un primo momento si era ipotizzato che fossero stati esplosi dei colpi di pistola, ma in realtà erano stati dei botti provocati da alcuni mortaretti che dei ragazzini hanno fatto esplodere nella stessa zona. I due avvenimenti non erano collegati. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura.