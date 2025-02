Catania, la matrioska dello spaccio: gli agenti fermano un pusher e scoprono un magazzino di droga

Uno sguardo di troppo ai poliziotti e la droga ha cambiato direzione. Ma non è bastato. Un diciottenne rumeno è stato arrestato a Catania dopo essere stato trovato con 250 grammi tra marijuana e hashish, già suddivisi in dosi. Un fermo che ha dato il via a una catena di arresti, fino a scoprire il magazzino della droga.

Tutto è cominciato nella zona nord della città, quando i poliziotti hanno notato il ragazzo, già trovato il giorno prima con una piccola quantità di droga. Il suo tentativo di allontanarsi ha insospettito gli agenti, che lo hanno fermato e perquisito. In tasca, il diciottenne aveva 250 grammi tra marijuana e hashish, già suddivisi in dosi.

Qui è entrato in azione il fiuto del cane antidroga Ares che ha puntato dritto verso l'appartamento di una donna di 55 anni, originaria di Enna. Dentro casa, gli agenti hanno trovato altri 250 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish, confezionati esattamente come la droga sequestrata al ragazzo. Ma la matrioska non si è fermata.