Catania, ferisce la figlia di 14 anni con il coltello: la madre denunciata per maltrattamenti e lesioni

Una lite con l’ex compagno, poi la furia cieca contro la figlia di 14 anni. Prima la porta sbattuta in faccia, poi un colpo di coltello al braccio. Otto centimetri di ferita, medicata al pronto soccorso. È qui che la ragazza ha raccontato tutto agli agenti della polizia di Catania, facendo scattare la denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della madre, una donna di 34 anni già segnalata più volte all’autorità giudiziaria per episodi di violenza contro parenti e vicini.

A ricostruire la scena è stata proprio la minore. Dopo l’aggressione, ha chiamato il padre – separato da anni – che si è precipitato in ospedale per starle accanto. Parlando con gli investigatori, entrambi hanno raccontato di un clima di tensione e di una lunga serie di episodi di aggressività da parte della donna, che fino a quel momento si erano fermati agli insulti e alle minacce. Questa volta, però, la rabbia è esplosa.